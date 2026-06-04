Os 10 melhores uniformes da Copa do Mundo de 2026 e onde comprá-los

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 é oficialmente o maior torneio da história do futebol, com a participação de 48 seleções e a realização em três países anfitriões. Mas com mais países, mais jogos e mais olhos voltados para o campo do que nunca, o que está em jogo não é apenas grande para os jogadores, mas também para as marcas que criam os uniformes que eles vestem.

Algumas marcas optaram pela segurança, outras erraram completamente o alvo, mas algumas poucas selecionadas entregaram verdadeiras obras-primas. De designs nostálgicos a designs ousados e ricos em cultura, um uniforme de Copa do Mundo verdadeiramente excelente pode transformar um time em ícones e consolidar um momento na história do futebol para sempre. De designs elegantes e modernos a designs nostálgicos, a linha de 2026 é uma verdadeira aula magistral em roupas esportivas.

Analisamos todos os lançamentos de uniformes titulares para trazer a você o desfile definitivo. Aqui estão os 10 melhores uniformes titulares da GOAL que já estão vencendo a Copa do Mundo: