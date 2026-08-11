Orsato: "VAR só em caso de erro claro e evidente"

"Vocês certamente leram as novas mudanças regulamentares introduzidas: nós as vimos no Mundial e vamos aplicá-las. São diretrizes da Ifab, a Fifa as colocou em prática no Mundial, a Uefa as colocará em prática em suas competições e, na Itália, nós também as aplicaremos". O objetivo também é reforçar a personalidade, a confiança e a capacidade de leitura da partida por parte dos árbitros.





"Trabalhamos muito para entender as dinâmicas de jogo", acrescentou Orsato, como informa a ANSA, "os árbitros estudam sempre o regulamento, mas nesta semana trabalhamos para entender as dinâmicas e para ter em campo a confiança e a credibilidade por parte dos jogadores e dos treinadores". "O VAR é um suporte excepcional", reiterou, "mas vai entrar no momento em que deve entrar, no erro claro e evidente".