"Recolocar o árbitro no centro da partida e usar o VAR como apoio excepcional, limitando sua intervenção aos casos de erro claro e evidente": essa é a filosofia indicada por Daniele Orsato, novo responsável pela comissão nacional da Série A e B, para a nova temporada dos árbitros italianos. Ele disse isso ao fim da pré-temporada em Cascia. "O legado da Copa do Mundo - explicou Orsato, como relata a ANSA - é que vimos como a figura central foi o árbitro. E nós queremos que ele continue sendo a figura central, que tome as decisões e que o VAR intervenha quando tiver de intervir". Uma linha que, acrescentou, segue as diretrizes internacionais: "Uefa e Fifa reafirmaram o conceito de erro claro e evidente". No entanto, segundo o ex-árbitro internacional, não se trata de anunciar revoluções. "Eu não diria que temos novidades - sustentou Orsato -, não precisamos fazer nenhum anúncio.
Traduzido por
Orsato: "VAR só em caso de erro claro e evidente"
"Vocês certamente leram as novas mudanças regulamentares introduzidas: nós as vimos no Mundial e vamos aplicá-las. São diretrizes da Ifab, a Fifa as colocou em prática no Mundial, a Uefa as colocará em prática em suas competições e, na Itália, nós também as aplicaremos". O objetivo também é reforçar a personalidade, a confiança e a capacidade de leitura da partida por parte dos árbitros.
"Trabalhamos muito para entender as dinâmicas de jogo", acrescentou Orsato, como informa a ANSA, "os árbitros estudam sempre o regulamento, mas nesta semana trabalhamos para entender as dinâmicas e para ter em campo a confiança e a credibilidade por parte dos jogadores e dos treinadores". "O VAR é um suporte excepcional", reiterou, "mas vai entrar no momento em que deve entrar, no erro claro e evidente".
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.