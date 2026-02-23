Getty Images
Orlando City estaria em negociações para contratar Antoine Griezmann, estrela do Atlético de Madrid e da seleção francesa
- AFP
Trabalhando no acordo
O Orlando City está envolvido em negociações há algum tempo, com o diretor esportivo do clube, Ricardo Pereira, fazendo “várias” viagens à Espanha para chegar a um acordo com um dos maiores jogadores de todos os tempos da França. Griezmann, aos 34 anos, pode estar passando do auge da carreira, mas continua sendo uma peça importante do time de Diego Simeone, que está prestes a se classificar para a final da Copa del Rey.
- Getty Images Sport
Um interesse de longo prazo na MLS
Griezmann, por sua vez, nunca escondeu seu fascínio pela cultura americana nem seu interesse em jogar na MLS. Ele é frequentemente visto em eventos esportivos nos Estados Unidos e deixou claros seus planos para o futuro:
“Todos sabem que a MLS é o meu sonho e o meu objetivo”, disse ele em entrevista ao AS no final do ano passado.
O Inter Miami também teria demonstrado interesse em contratar Griezmann, mas não conseguiu avançar nas negociações devido ao fato de já ter três jogadores designados em seu elenco.
- AFP
Um dos jogadores mais condecorados de todos os tempos
Griezmann tem um currículo maravilhoso tanto pelo clube quanto pela seleção. O meio-campista ofensivo marcou quatro gols e deu duas assistências em sete partidas pela França, que venceu a Copa do Mundo de 2018. Ele ficou em terceiro lugar na Bola de Ouro em 2016 e 2018, e foi nomeado para a seleção da temporada da La Liga em quatro ocasiões diferentes. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos do Atlético de Madrid e já disputou 137 partidas pela seleção francesa.
- AFP
Um acordo difícil de concluir
Dito isto, conseguir a contratação de Griezmann não será nada fácil para os Leões.
O francês tem contrato até o final da temporada 2026-27, enquanto o Atlético está prestes a disputar a final da Copa del Rey. O time pode garantir a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões com uma vitória sobre o Club Brugge amanhã. Várias fontes disseram ao The Athletic que o clube não pretende permitir que ele saia até que a janela de transferências europeia seja aberta em 15 de junho. Devido ao desalinhamento das janelas de transferências, Orlando não teria permissão para contratá-lo até 13 de julho.
