Orlando City estaria em negociações para contratar Antoine Griezmann, estrela do Atlético de Madrid e da seleção francesa

Griezmann, por sua vez, nunca escondeu seu fascínio pela cultura americana nem seu interesse em jogar na MLS. Ele é frequentemente visto em eventos esportivos nos Estados Unidos e deixou claros seus planos para o futuro:

“Todos sabem que a MLS é o meu sonho e o meu objetivo”, disse ele em entrevista ao AS no final do ano passado.

O Inter Miami também teria demonstrado interesse em contratar Griezmann, mas não conseguiu avançar nas negociações devido ao fato de já ter três jogadores designados em seu elenco.