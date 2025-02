Onde ver o jogo do Palmeiras hoje

Descubra onde assistir ao próximo confronto do Verdão na competição estadual

O Palmeiras recebe o Corinthians no Allianz Parque nesta quinta-feira (06), às 20h (de Brasília), em clássico válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista de 2025.

O Paulistão 2025 acontece de 15 de janeiro a 27 de março, com um calendário mais compacto devido ao Mundial de Clubes. O torneio tem ampla cobertura em diversas plataformas: a Record exibe jogos na TV aberta, enquanto a TNT faz a transmissão na TV fechada. No streaming, CazéTV (YouTube) e Max também estão transmitindo, além do Paulistão+, disponível em serviços pagos como UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV, que garantem acesso a 91 das 104 partidas, incluindo todas do mata-mata.