Onde ver o jogo do Flamengo hoje

Saiba como acompanhar o próximo jogo do Rubro-Negro no estadual

Portuguesa da Ilha e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela oitava roadada do Campeonato Carioca de 2025.

O Campeonato Carioca 2025 é disputado entre 11 de janeiro a 26 de março, com um calendário ajustado para a temporada. A competição tem ampla cobertura em diversas plataformas. A Globo e a Band transmitem alguns jogos na TV aberta, enquanto o Bandsports e SporTV exibem partidas na TV fechada. No streaming, o Canal GOAT (YouTube) faz a cobertura, e o Premiere oferece a opção de pay-per-view para os torcedores acompanharem todos os jogos do torneio.

Abaixo, a GOAL destaca a transmissão dos próximos jogos do Flamengo e como assistir a todos os jogos do Campeonato Carioca em cada plataforma.