Onde ver o jogo do Corinthians hoje

Saiba como acompanhar o próximo confronto do Timão na competição estudual

Novorizontino e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A partida, válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, foi antecipada devido à estreia do Timão na Libertadores, marcada para 19 de fevereiro.

O Paulistão 2025 ocorre entre 15 de janeiro e 27 de março, com um calendário mais enxuto por conta do Mundial de Clubes. Seguindo o modelo das últimas edições, o torneio terá transmissão em diversas plataformas. A Record exibirá alguns jogos na TV aberta, enquanto a TNT transmitirá na TV fechada. No streaming, CazéTV (YouTube) e Max farão a cobertura, além do Paulistão+, serviço pago disponível no UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV, que garante acesso a 91 das 104 partidas da competição, incluindo todas do mata-mata.

Abaixo, a GOAL destaca a transmissão dos próximos jogos do Corinthians e como assistir a todos os jogos do Campeonato Paulista em cada plataforma.