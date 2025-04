Onde passam os jogos da Série B do Brasileirão 2025? Quais canais e streaming transmitem as partidas da segunda divisão?

Saiba como acompanhar os jogos da segunda divisão nacional nesta temporada

A Série B do Campeonato Brasileiro está de volta para mais uma temporada — e com novidades importantes. Neste ano, a transmissão dos jogos passa a seguir as regras da nova Lei do Mandante, o que resultou em um novo modelo de negociação dos direitos de exibição.

Pela primeira vez, as ligas Libra e Forte União se uniram para vender os direitos em conjunto, garantindo uma distribuição mais ampla e organizada dos jogos. A temporada 2025 começa no dia 4 de abril e vai até 22 de novembro.

A nova configuração promete tornar a competição ainda mais acessível para os fãs de futebol em todo o Brasil. Abaixo, a GOAL mostra onde assistir aos jogos deste ano.