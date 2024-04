Veja tudo o que você precisa saber para a estreia de gaúchos e alagoanos pela Terceirona

Ypiranga e CSA se enfrentam na noite deste sábado (20), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será transmitida pelo Zapping, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Ypiranga vive boa fase, recentemente se classificando à terceira fase da Copa do Brasil, na qual enfrentará o Athletico-PR - na fase anterior, o time venceu o Porto Velho, em casa, mesmo com um jogador a menos, por 2 a 0. Por outro ldo, o time decepcionou no Gauchão, sequer se classificando para o mata-mata. A expectativa, portanto, é seguir os passos da boa campanha na copa.

O CSA, enquanto isso, chega em alta. Conquistou, há pouco mais de duas semanas, o título da Copa Alagoas e quer manter a boa toada, agora na terceira divisão nacional. Mesmo sem ser considerado um dos favoritos, o time quer começar sua campanha engrenado.