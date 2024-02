Onde assistir a Vitória x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano

Ba-Vi será disputado neste domingo (18), no Estádio Barradão; veja como acompanhar na TV e na internet

Vitória e Bahia se enfrentam na tarde deste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Barradão, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia na TV aberta (veja a programação completa aqui).

Embalado com quatro vitórias consecutivas, o Bahia divide a liderança do Campeonato Baiano com o Barcelona de Ilhéus, ambos com 13 pontos. Na rodada de estreia, a equipe foi derrotada pelo Jequié por 1 a 0. Em seguida, empatou com o Atlético-BA por 3 a 3, e depois venceu Jacobina, Bahia de Feira, Barcelona de Ilhéus e Itabuna.

Do outro lado, o Vitória, em quarto lugar com 10 pontos, chega pressionado após ser derrotado pelo Jequié por 1 a 0 e empatar com o Jacobina sem gols. Novo reforço do clube, Luan não foi relacionado para o clássico. O meia realiza uma preparação especial antes de estrear.

