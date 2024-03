Onde assistir a Villa Nova x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (7), no Estádio Castor Cifuentes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Villa Nova e Operário-PR se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Democrata por 2 a 1 no Campeonato Mineiro, o Villa Nova volta as atenções para a disputa da Copa do Brasil. Na primeira fase, a equipe eliminou o Aparecidense por 1 a 0, com gol de Guilherme Santos.

Do outro lado, o Operário-PR empatou sem gols com o Azuriz no Campeonato Paranaense. Na Copa do Brasil, a equipe eliminou o Operário-MS também com um empate sem gols, pois possuía a vantagem da igualdade.