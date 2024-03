Onde assistir a Vila Nova x Aparecidense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Goiano

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Aparecidense se enfrentam na noite desta quarta-feira (27), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do canal TBC e TV Brasil Central no YouTube (veja a programação completa).

Classificado para a semifinal da Copa Verde após eliminar o Goiás por 2 a 1 no placar agregado, o Vila Nova volta as atenções para a disputa do Goianão. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, a equipe entra em campo podendo perder por um gol de diferença. No torneio, a equipe venceu o Goianésia por 3 a 2 (agregado) nas quartas de final. Na primeira fase, terminou na vice-liderança, com 26 pontos, um a menos que o líder Goiás.

Do outro lado, o Aparecidense precisa vencer por três gols de diferença para garantir a classificação direta para a final. No Campeonato Goiano, a equipe terminou a primeira fase na quinta posição, com 17 pontos, enquanto nas quartas de final eliminou o Anápolis por 3 a 1 no placar agregado.

