Onde assistir a Vila Nova x Anápolis ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Goiano 2025

Equipes entram em campo neste domingo (30), pelo jogo de volta da decisão; veja como acompanhar na TV

O Vila Nova recebe o Anápolis na tarde deste domingo (30), às 17h (de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia, pelo jogo de volta da final do Campeonato Goiano de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil Central para a região (veja a programação completa aqui).

Com a vantagem de 2 a 0 conquistada no jogo de ida, o Anápolis chega à grande decisão com a possibilidade de empatar ou até perder por um gol de diferença para levantar a taça pela segunda vez na história. O time contará com o retorno do capitão João Afonso, que volta de suspensão, mas terá a ausência de Rubinho, expulso na primeira partida. Do outro lado, o Vila Nova aposta na força de sua torcida no Serra Dourada, onde mais de 25 mil ingressos já foram vendidos, para tentar reverter o placar e conquistar seu 16º título estadual.