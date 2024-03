Onde assistir a Vasco x Água Santa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (7), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com ingressos esgotados, Vasco e Água Santa se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 20h (de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Classificado para a semifinal da Taça Guanabara, o Vasco volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Na primeira fase, o Cruzmaltino eliminou o Marcílio Dias por 3 a 1. Já o Água Santa eliminou o Jacuipense por 2 a 1 e avançou de fase. Se o jogo terminar empatado nesta quinta, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer avança para a terceira fase.

