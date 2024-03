Onde assistir a Uruguai x Costa do Marfim ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Seleções entram em campo nesta terça-feira (26), no Estádio Félix-Bollaert; confira a transmissão e outras informações do jogo

Uruguai e Costa do Marfim se enfrentam na tarde desta terça-feira (26), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Félix-Bollaert, na França, em amistoso. A partida terá transmissão ao vivo no streaming Fanatiz (veja a programação completa).

Após empatar com o País Basco por 1 a 1 no último sábado (23), o Uruguai busca a recuperação no segundo e último amistoso da Data FIFA. No momento, a seleção uruguaia está na vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas, com 13 pontos.

Do outro lado, a Costa do Marfim, atual campeão da Copa da África de Nações, não perde há 5 jogos: foram três vitórias e dois empates.