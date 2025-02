Onde assistir a Tuna Luso x Remo, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paraense 2025

Equipes entram em campo neste domingo (9), no Mangueirão, pela 5ª rodada do estadual; veja detalhes

Tuna Luso x Remo se enfrentam neste domingo (9), às 18h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 5ª rodada do Campeonato Paraense 2025. A partida terá transmissão ao vivo de Canal do Benja, no YouTube (confira a programação completa).

O Tuna Luso se recuperou muito bem da derrota diante do Paysandu, no meio da semana passada, batendo o Cametá por 3 a 0, no último sábado (1°). O bom resultado alçou a equipe ao 5° lugar na tabela, com sete pontos em quatro jogos - três atrás do Remo, líder.

O Remo, por sua vez, vem de dois tropeços - primeiro, um empate em 2 a 2 com o Capitão Poço, pelo Estadual; e mais recentemente, foi eliminado da Copa Verde, nos pênaltis, diante do São Raimundo-RR. O atual líder do torneio, com dez pontos, quer, portanto, voltar aos trilhos das vitórias.