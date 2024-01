Onde assistir a Tottenham x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Inglaterra

Clássico inglês serã disputado nesta sexta-feira (26), no Estádio Tottenham Hotspur; veja como acompanhar na TV e na internet

Tottenham e Manchester City se enfrentam nesta sexta-feira (26), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada, e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois de empatar com o Manchester United por 2 a 2 na última rodada da Premier League, o Tottenham volta suas atenções para a disputa da Copa da Inglaterra. Na terceira fase, os Spurs eliminaram o Burnley com uma vitória por 1 a 0.

Do outro lado, o Manchester City chega embalado com seis vitórias consecutivas na temporada. Na última rodada da Premier League, a equipe de Pep Guardiola venceu o Newcastle por 3 a 2. Além disso, na Copa da Inglaterra, avançou após eliminar o Huddersfield Town com uma vitória por 5 a 0.

Mais artigos abaixo