Onde assistir a Serra Branca x Botafogo-PB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paraibano

Equipes entram em campo nesta terça-feira (2), no Estádio Amigão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Serra Branca e Botafogo-PB se enfrentam na tarde desta terça-feira (2), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Amigão, em Campina Grande, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraibano. Como empataram a ida sem gols, quem vencer avança à final. A partida terá transmissão ao vivo da TV Arapuan na TV aberta (veja a programação completa).

O Serra Branca conquistou a classificação para a semifinal após terminar a primeira fase na vice-liderança, com 17 pontos, quatro a menos que o líder Treze. Até aqui, a equipe soma cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Botafogo-PB, classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste, volta suas atenções para o mata-mata do Paraibano. Na primeira fase, a equipe terminou na terceira posição, também com 17 pontos e com a mesma campanha que o rival.

