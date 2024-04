Onde assistir a São Paulo x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes entram em campo neste domingo (14), no CT Marcelo Portugal; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Botafogo se enfrentam na tarde deste domingo (14), às 15h (de Brasília), no CT Marcelo Portugal, em Cotia, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Ainda sem perder no Brasileirão feminino, o São Paulo ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com oito pontos, quatro a menos que o líder Corinthians. No momento, registra duas vitórias e dois empates nos primeiros quatro jogos disputados.

Do outro lado, o Botafogo está em nono lugar, com cinco pontos conquistados. Na última rodada, a equipe empatou sem gols com o Real Brasília. Até aqui, foram dois empates, uma vitória e uma derrota. Aproveitamento de 41%.

Mais artigos abaixo