Onde assistir a São Luiz x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Recopa Gaúcha

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), no Estádio 19 de outubro; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Luiz e Grêmio decidem o título da Recopa Gaúcha nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Estádio 19 de outubro, no Rio Grande do Sul. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view, com narração de Dandan Pereira e os comentários de Renata Mendonça e Ramon Motta.

Na luta pelo tetracampeonato consecutivo da Recopa Gaúcha, o Grêmio sofreu uma derrota para o rival Internacional na última rodada do Gauchão, encerrando uma sequência de oito jogos sem perder. Em busca de aprimorar o entrosamento da equipe principal, o técnico Renato Portaluppi optou por permanecer em Porto Alegre com os titulares. Assim, o auxiliar Alexandre Mendes comandará a equipe alternativa na final.

Enquanto o Tricolor disputa a decisão por ser o atual campeão do Campeonato Gaúcho, o São Luiz garantiu a classificação após conquistar a Copa da Federação Gaúcha em 2023. O duelo será a reedição final do último ano, quando o Grêmio venceu por 4 a 1.

Mais artigos abaixo