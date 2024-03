Onde assistir a Santos x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e RB Bragantino decidem a semifinal do Campeonato Paulista na noite desta quarta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Em busca do 23º título do Paulistão - o último conquistado em 2016-, o Santos garantiu a classificação para a semifinal após eliminar a Portuguesa nos pênaltis por 4 a 2. Na primeira fase, o Peixe terminou na liderança do Grupo A, com 25 pontos. Até o momento, a equipe soma oito vitórias, dois empates e três derrotas.

Para o confronto, o técnico Fábio Carille trata como dúvida a presença do lateral-direito Aderlan, que sente um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda. Caso não esteja apto, Hayner é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o RB Bragantino conquistou a liderança do Grupo C ao encerrar a fase de grupos com 21 pontos, quatro a menos que a segunda colocada, Inter de Limeira. Nas quartas de final, eliminou a própria Inter de Limeira com uma vitória por 3 a 0.