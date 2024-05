Onde assistir a Santos x Marília ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Paulistão feminino 2024

Após estrearem com o pé direito, Sereias da Vila vão a campo de olho em segunda vitória no Estadual; veja detalhes

Santos e Marília se enfrentam na tarde deste sábado (25), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 2ª rodada do Paulistão feminino. A partida será transmitida pelos canais Centauro e Camisa 21, no YouTube (veja a programação completa aqui).

As Sereias da Vila começaram a competição com o pé direito. O time abriu a campanha no Estadual fora de casa, contra o Pinda, na última quarta (22) e saiu vencedor, por 3 a 0. O resultado lançou o Peixe ao terceiro lugar. A expectativa é de apresentações melhores do que no Brasileirão feminino - o Santos é apenas o 13° colocado após dez jogos.

O Marília, enquanto isso, estreou sofrendo nas mãos do Realidade Jovem, no mesmo dia. Em casa, a equipe sofreu um sonoro 4 a 0, garantindo uma primeira rodada em plena lanterna da competição. O objetivo é a recuperação - mas trata-se de uma pedreira.