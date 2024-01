Onde assistir a Rosengård x Benfica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2023/24

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), no Estádio Malmö Idrottsplats; veja como acompanhar na TV e na internet

Rosengård e Benfica se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 14h45 (de Brasíli), no Estádio Malmö Idrottsplats, na Suécia, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League feminina 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming e no YouTube do DAZN Brasil, com narração em português (veja a programação completa aqui).

Veja esse jogo da Champions feminina ao vivo, com narração em português, no Youtube do DAZN Brasil

Na vice-liderança do Grupo A, com sete pontos, o Benfica mantém-se na disputa pela classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões feminina. Até agora, as Inspiradoras conquistaram vitórias sobre o Rosengård e o Eintracht, ambos os jogos por 1 a 0. Contudo, foram derrotadas por 5 a 0 diante do Barcelona e empataram por 1 a 1 contra o Frankfurt.

Por outro lado, o Rosengård ocupa a lanterna do grupo, sem ter conquistado nenhum ponto, e a equipe não possui mais chances de avançar para as quartas de final. Até o momento, o Rosengård acumulou quatro derrotas consecutivas.