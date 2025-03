Onde assistir a Remo x Santa Rosa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Paraense 2025

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (07), pelas quartas da competição; veja como acompanhar na internet

O Remo recebe o Santa Rosa na noite desta sexta-feira (07), às 20h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, no Pará, pelas quartas de final do Campeonato Paraense de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Canal do Benja, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Dono da melhor campanha da primeira fase, o Remo entra em campo em busca de uma vaga nas semifinais do Estadual. O time de Rodrigo Santana somou 17 pontos em oito jogos. Já o Santa Rosa, por sua vez, foi a equipe de pior campanha entre os classificados para o mata-mata, com 10 pontos em oito partidas. Além deles, Paysandu, Bragantino-PA, Castanhal, Tuna Luso, Águia de Marabá e Capital do Poço também seguem na disputa.