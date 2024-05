Onde assistir a RB Bragantino x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), no CT do Red Bull Bragantino; confira outras informações da partida

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. O jogo acontece no CT do Red Bull Bragantino e não tem transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

O Massa Bruta, que ocupa a 16ª posição na tabela com pontos, precisa urgentemente voltar a vencer para avançar na competição. A equipe tenta que superar a instabilidade na competição venceu o líder Palmeiras na rodada mais recente por 2 a 0.

Do outro lado, o São Paulo vive um momento ainda mais delicado na competição. O Tricolor, que ocupa a posição com pontos, ainda não venceu e soma apenas um ponto no Brasileirão Sub-20. A equipe vem de sete derrotas consecutivas e precisa reagir com urgência.

