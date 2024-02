Onde assistir a Ponte Preta x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (17), no Estádio Moisés Lucarelli; veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e Ituano se enfrentam na noite deste sábado (17), às 20h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Após perder a invencibilidade de cinco jogos com a derrota para o RB Bragantino por 1 a 0 na última rodada, a Ponte Preta permaneceu na vice-liderança do Grupo B, com 12 pontos, cinco a menos que o líder Palmeiras.

Do outro lado, o Ituano aparece na vice-liderança do Grupo A, com cinco pontos, e chega pressionado após uma sequência de quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos disputados. A única vitória no Paulistão 2024 foi sobre o Corinthians por 1 a 0.

