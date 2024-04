Onde assistir a Paysandu x Remo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Paraense

Clássico será disputado neste domingo (14), no Estádio Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Remo decidem o título do Campeonato Paraense neste domingo (14), às 17h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura na TV aberta e no canal Esporte na Cultura no YouTube (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para a final da Copa Verde após eliminar o Remo nos pênaltis por 4 a 3, o Paysandu volta as atenções para a final do Parazão. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, o Papão pode perder por até um gol de diferença para avançar.

Do outro lado, o Remo busca a recuperação diante do rival. Para levantar o 48º título do Parazão, a equipe precisa vencer por três gols de diferença. Caso vença por dois, a decisão será nos pênaltis.

"Temos que ser inteligentes. Estamos em desvantagens no placar com dois gols de diferença. Precisamos encontrar um time ideal para o jogo e seguir entregando tudo que temos, pois precisamos buscar o resultado", afirmou o técnico Morínigo.