Onde assistir a Paysandu x Águia de Marabá ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal Campeonato Paraense

Equipes se enfrentam neste sábado (30), na Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Águia de Marabá se enfrentam na tarde deste sábado (30), às 17h (de Brasília), na Curuzu, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura do Pará na TV aberta (veja a programação completa).

Com o empate por 1 a 1 no primeiro encontro entre as equipes, quem vencer o duelo em Belém avança à grande decisão do estadual. Em casa, o Paysandu terá o apoio em peso de sua torcida para buscar a classificação.

Do outro lado, o Águia de Marabá mostrou rápido poder de reação no jogo de ida e quer voltar a mostrar as garras neste sábado. Quem passar irá enfrentar o vencedor do confronto entre Remo e Tuna Luso.

