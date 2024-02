Onde assistir a Palmeiras x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (24), na Arena Barueri; confira a transmissão e mais informações do jogo

Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste sábado (23), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no streaming do Paulistão Play e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Líder do Grupo B, com 18 pontos, o Palmeiras precisa vencer para garantir a classificação antecipada às quartas de final do Paulistão. Até o momento, o Verdão está invicto com cinco vitórias e três empates. Um aproveitamento de 75%.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o capitão Gustavo Gómez, que sofreu fratura em um dedo do pé esquerdo. Assim, Naves é uma das opções, enquanto Raphael Veiga, recuperado de uma inflamação ocular, retorna.

Do outro lado, o Mirassol está na vice-liderança do Grupo C, 14 pontos, um a menos que o líder RB Bragantino. Nos últimos quatro jogos disputados, foram dois empates e duas vitórias.

"Estamos muito vivos no nosso grupo. É um grupo bem difícil, mas estamos vivos e vamos jogo a jogo. Temos talvez o principal ou um dos três melhores times do país no nosso próximo confronto, então agora é preparar, aproveitar bem essa semana para recuperar fisicamente e mentalmente os jogadores por causa dessa sequência. E vamos para São Paulo para enfrentar um grande adversário, mas com a ambição de trazer pontos para casa.", afirmou o técnico Mozart.