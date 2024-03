Onde assistir a Palmeiras x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (15), no Estádio Jayme Cintra; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Em busca do título inédito no Brasileirão feminino, o Palmeiras foi eliminado pelo rival São Paulo na última temporada, enquanto o Flamengo também caiu na mesma fase para o Santos. Ao contrário do adversário, a equipe carioca levantou o troféu do torneio em 2016.