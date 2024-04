Onde assistir a Palmeiras x Avaí Kindermann ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Brasileiro feminino

Equipes voltam a campo nesta sexta-feira (12), pela quinta rodada do Brasileirão feminino; veja os detalhes e como acompanhar ao vivo

Palmeiras e Avaí Kindermann se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 20h (horário de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O jogo será no Estádio Jayme Cintra, e terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (clique aqui e confira a programação dos jogos).

Após um inicio de campeonato promissor, com duas vitórias, um empate e uma derrota, o Palmeiras busca se consolidar entre os primeiros colocados da competição. O time, até aqui, marcou sete gols e sofreu a mesma quatidade, precisa de uma vitória convincente para encostar nas líderes da tabela e se firmar na zona classificatória para o mata-mata.

Em contrapartida, o Avaí Kindermann chega ao jogo pressionado pela necessidade de sair da zona de rebaixamento. A equipe catarinense ainda não venceu na competição e soma somente um ponto, conquistado em um empate por 3 a 3 contra o Red Bull Bragantino, na terceira rodada.

