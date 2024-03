As artilheiras do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Confira quais são as maiores goleadoras da principal competição do futebol nacional feminino

Disputado desde 2013, o Campeonato Brasileiro feminino já passou a ser uma das principais competições de futebol no país. Contando com grandes times e muitas das jogadoras que integram a seleção brasileira, a disputa pelo título é dura e emocionante.

Com nomes do peso de Cristiane, agora no Flamengo, a disputa pela artilharia também é um dos pontos altos da competição. O torneio acabou de começar, mas daqui até o final você poderá acompanhar a lista atualizada das grandes goleadoras.

