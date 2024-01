Onde assistir a Nigéria x Camarões ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas da Copa Africana de Nações

Embate define vaga para as quartas de final do torneio; veja tudo o que você precisa saber

Nigéria e Camarões se enfrentam na noite deste sábado (27), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Félix Houphouët Boigny, em Abidjan, na Costa do Marfim, pelas oitavas de final da Copa das Nações Africanas. A partida será transmitida pelo BandPlay, no streaming, e pelo Esporte na Band, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Ambas as equipes viveram diferentes momentos na fase de grupos. A Nigéria não teve maiores dificuldades para avançar, com importantes vitórias conquistadas sobre Costa do Marfim e Guiné-Bissau, chegando em bom momento às oitavas.

Camarões, enquanto isso, passou bons apertos. A equipe só se classificou graças a dois gols marcados na reta final do confronto contra a Gâmbia, firmando uma classificação na 'bacia das almas'. O momento inconstante, porém, é motivo para ser considerada zebra para avançar às quartas.