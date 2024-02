Onde assistir a Nantes x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela 22ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Nantes recebe o líder PSG na tarde deste sábado (7), às 17h (horário de Brasília), no Le Beaujoire, em Nantes, pela 22ª rodada do Campeonato Francês. A partida será transmitida pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Fazendo uma temporada de altos e baixos, o Nantes é o 12º colocado do campeonato, com 22 pontos. O time amarelo, entretanto, vem de vitória no jogo passado e promete dificultar a vida do poderoso rival.

O PSG, por sua vez, é líder isolado da Ligue 1, com 50 pontos. Além disso, os parisienses chegam embalados para o duelo, já que venceram no meio da semana o jogo de ida das oitavas. A equipe, porém, continua com o departamento médico cheio.

