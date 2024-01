Onde assistir a Marrocos x África do Sul ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Africana de Nações

Seleções entram em campo nesta terça-feira (30), no Estádio Laurent Pokou; veja como acompanhar na TV e na internet

Marrocos e África do Sul se enfrentam nesta terça-feira (30), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Laurent Pokou, na Costa do Marfim, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. A partida terá transmissão ao vivo do Bandsports na TV fechada, e no BandPlay no streaming (veja a programação completa aqui).

Invicta, a seleção de Marrocos assegurou sua classificação para as oitavas de final da Copa Africana de Nações ao encerrar a fase de grupos no topo do Grupo F, com sete pontos. Ao longo da fase inicial, obteve vitórias sobre a Tanzânia por 3 a 0 e a Zâmbia por 1 a 0, além de um empate com o RD Congo por 1 a 1.

Por sua vez, a África do Sul encerrou a fase de grupos na segunda posição do Grupo E, totalizando quatro pontos. Na rodada de estreia, sofreu uma derrota para o Mali por 2 a 0, contudo, buscou uma recuperação significativa na sequência ao vencer a Namíbia por 4 a 0. Na última rodada, a equipe ficou no empate sem gols diante da Tunísia.

Mais artigos abaixo