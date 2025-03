Onde assistir a Maringá x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Paranaense 2025

Equipes medem forças pelo primeiro ato da decisão do estadual neste sábado (22); veja tudo o que você precisa saber

Maringá e Operário-PR se enfrentam na tarde deste sábado (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Willie Davids, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paranaense 2025. A partida será transmitida por RIC TV e Nsports (confira a programação completa).

Com a melhor campanha, o Operário-PR terá a vantagem de definir o confronto em casa, no Germano Gruger. Nas semis, a equipe passou pelo Londrina, nos pênaltis, depois de perder o primeiro jogo. Antes, o adversário havia sido o São-Joseense, nas quartas de final, quando também passou pelas penalidades.

O Maringá, enquanto isso, vem para lá de embalado, após eliminar o Coritiba e o Athletico-PR, jogando as duas partidas de volta fora de casa – e com direito a uma vitória por 3 a 0 no segundo jogo das semis, contra o CAP, na Ligga Arena.

Sem o critério do gol fora de casa, o troféu irá para o time que ficar à frente no agregado após 180 minutos. Em caso de empate, a decisão vai para a disputa de pênaltis.

O jogo de volta acontece no próximo dia 29.