Onde assistir a Maringá x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense 2025

Equipes entram em campo neste domingo (09), pela 9ª rodada da primeira fase; veja como acompanhar na internet

O Athletico visita o Maringá na noite deste domingo (09), às 18h30 (de Brasília), no Willie Davids, em Maringá, pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da NSports e do Canal do Athletico, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Furacão está na segunda posição da tabela, com 15 pontos, um a menos que o líder Londrina. O Maringá está no sexto lugar, com 13 pontos, na zona de classificação ao mata-mata.

O Campeonato Paranaense conta com 12 equipes, que se enfrentam em turno único na primeira fase. Os oito melhores avançam para as quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados. No mata-mata, as fases eliminatórias são disputadas em jogos de ida e volta, com o mando de campo no segundo jogo sempre pertencendo ao time de melhor campanha na soma das fases anteriores.