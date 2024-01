Onde assistir a Londrina x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), no Estádio do Café; veja como acompanhar na TV e na internet

Londrina e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Coxa Prime na internet (veja a programação completa aqui).

Com apenas um ponto no Campeonato Paranaense, o Londrina está em busca de sua primeira vitória no torneio. Na rodada de estreia, a equipe empatou sem gols com o Operário-PR, e na sequência foi derrotado pelo Cianorte por 1 a 0.

" A gente sabia das dificuldades enormes que seriam as primeiras rodadas. Tivemos a infelicidade de encontrar uma tabela com dois jogos iniciais seguidos fora de casa, o que para nós é ruim, são viagens, sem o apoio integral da nossa torcida. Faz parte, vamos agora pensar de uma maneira muito positiva, estamos só no início da temporada", afirmou o técnico Emerson Ávila.

Do outro lado, o Coritiba, com seis pontos, está com 100% de aproveitamento no Paranaense. Até aqui, o Coxa venceu o PSTC por 3 a 1 e o São Joseense por 2 a 0 nos dois primeiros jogos disputados.