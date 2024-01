Onde assistir a Liverpool x Norwich ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Inglaterra

Equipes entram em campo neste domingo (28), no Estádio Anfield; veja como acompanhar na TV e na internet

Liverpool e Norwich se enfrentam neste domingo (28), às 11h30 (de Brasília), no Estádio Anfield, pela quarta fase da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Classificado para a final da Copa da Liga Inglesa ao vencer o Fulham nos pênaltis por 1 a 1, o Liverpool volta suas atenções para a disputa da Copa da Inglaterra. Na terceira fase, os Reds eliminaram o rival Arsenal por 2 a 0.

Do outro lado, o Norwich vem de uma derrota para o Leeds por 1 a 0 no Campeonato Inglês. Na Copa da Inglaterra, a equipe eliminou o Bristol Rovers por 3 a 1. Em 70 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool soma 41 vitórias, contra 14 do Norwich, além de 15 empates.

