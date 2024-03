Onde assistir a Líbano x Austrália ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia

Australianos podem se isolar ainda mais na liderança em caso de vitória; veja todos os detalhes

Líbano e Austrália se enfrentam na manhã desta terça-feira (25), às 5h45 (horário de Brasília), no GIO Stadium Canberra, pela 3ª rodada da 2ª fase das Eliminatórias da Ásia. A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil, mas a GOAL faz a atualização em tempo real. Você pode ver a programação completa das partidas com transmissãona TV, clicando aqui.

O Líbano ocupa atualmente a terceira posição do Grupo I, com apenas dois pontos conquistados até aqui. A seleção ainda não registra nenhuma vitória até aqui, já figurando a sete pontos da Austrália, na liderança.

Os australiano, como dito, são os líderes isolados da chave, com nove tentos somados - cinco a mais que a Palestina, vice-líder, com quatro. Uma nova vitória encaminharia muito bem a classificação.