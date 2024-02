Onde assistir a Kindermann x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Supercopa do Brasil feminina

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (9), no Estádio Dr. Hercílio Luz; veja como acompanhar na TV e na internet

Kindermann e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (9), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí, pelas quartas de final da Supercopa feminina. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Os times Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Real Brasília, Ferroviária, Internacional e Kindermann estão competindo na Supercopa feminina. A seleção dos participantes foi baseada nos melhores colocados de cada estado no Brasileirão Feminino, juntamente com o segundo melhor colocado de São Paulo e o melhor colocado do Rio de Janeiro na Série A2.

De acordo com o regulamento da CBF, em caso de empate nesta sexta, a decisão será nos pênaltis. O vencedor do confronto entre Kindermann e Fluminense terá pela frente na semifinal quem vencer o embate entre Real Brasília e Cruzeiro.

