Onde assistir a Juventude x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo neste domingo (17), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Internacional se enfrentam neste domingo (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil após eliminar o Nova Iguaçu por 2 a 0 no meio da semana, o Internacional volta as atenções para o mata-mata do Gauchão. O Colorado conquistou a classificação para a semifinal após vencer o São Luiz por 3 a 0 nas quartas. Já na primeira fase, terminou na liderança, com 28 pontos. Até aqui, foram 10 vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Juventude eliminou o Paysandu por 3 a 1 e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. No Gauchão, a equipe terminou em quinto lugar, com 15 pontos, enquanto nas quartas de final deixou para trás o Guarany de Bagé por 4 a 0.

