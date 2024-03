Onde assistir a Juventude x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo neste sábado (2), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Já classificados para as quartas de final do Campeonato Gaúcho, Juventude e Internacional encerram a primeira fase neste sábado (2), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view.

Garantido na liderança do Gauchão, com 25 pontos, o Internacional chega embalado com sete vitórias consecutivas. No meio da semana, o Colorado venceu o ASA por 2 a 0 e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil.

Do outro lado, o Juventude também garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil após o empate sem gols com o Iguatu. No Gauchão, a equipe está em quarto lugar, com 15 pontos. Até aqui, foram quatro vitórias, três empates e três derrotas.

"Classificar na Copa do Brasil sempre é importante. Conseguimos adaptar o nosso jogo ao que a partida estava pedindo, de primeira e segunda bola, de pouca construção pelo gramado irregular. Conseguimos suportar bem o jogo e criamos algumas oportunidades. A estratégia funcionou a partir do momento que garante a vaga e, sim, tira um pouco o peso da pressão. Precisamos evoluir e voltar para os trilhos", apontou o técnico Roger Machado.