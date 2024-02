Onde assistir a Jordânia x Catar ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa da Ásia

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela grande decisão; veja como acompanhar na TV e na internet

É pra ficar com a taça! Jordânia e Catar se enfrentam na tarde deste sábado (10), a partir das 12h (de Brasília), no estádio Lusail, pela grande decisão da Copa da Ásia. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

A Jordânia chega pela primeira vez à final da competição. A equipe eliminou a seleção considerada favorita, a Coria do Sul, com uma vitória por 2 a 0. Assim, a equipe vai confiante em busca do troféu.

Do outro lado, o Catar quer o bicampeonato continental. Atual campeão, os cataris passaram pelo Irã, em uma agitada semifinal, com placar de 3 a 2. Além disso, a equipe terá a maior parte da torcida no estádio Lusail em seu favor.

