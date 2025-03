Onde assistir a Ituano x Capivariano, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paulista A2 2025

Clubes medem forças pelo jogo de ida desta fase do torneio neste domingo

Ituano e Capivariano jogam neste domingo (23), às 18h (horário de Brasília), em confronto válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista A2 2025. A partida acontece no Estádio Novelli Junior e possui transmissão ao vivo no YouTube pela Ulisses TV e Canal GOAT (veja a programação completa de futebol aqui).

Tentando retornar à elite do futebol paulista imediatamente, o Ituano procura largar bem no duelo jogando dentro de casa. Nas quartas de final, o Galo de Itu eliminou a Ferroviária.

O Capivariano, por sua vez, passou pelo XV de Piracicaba na fase anterior e segue em busca da vaga na decisão e do consequente acesso. Portanto, trazer um bom resultado para o jogo de volta é importante.