Onde assistir a Internacional x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (13), no Estádio Morada dos Quero-Queros; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 15h (de Brasília), no Estádio Morada dos Quero-queros, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. Como empataram na ida por 1 a 1, quem vencer avança. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

O Internacional garantiu a classificação para as oitavas de final após passar pelo Grêmio por 2 a 0, enquanto o Corinthians eliminou o Criciúma por 2 a 1. Em sete jogos disputados entre as equipes, o Timãozinho nunca perdeu para o rival: foram três vitórias e quatro empates.