Onde assistir a Inter de Limeira x Água Santa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série D 2024

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela terceira rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Inter de Limeira recebe o Água Santa na tarde deste sábado (11), às 16h (de Brasília), no Major Levy Sobrinho, no interior de São Paulo, pela terceira rodada do Grupo A7 do Campeonato Brasileiro da Série D de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal oficial do clube, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na estreia do técnico Felipe Conceição, a Inter de Limeira vem de dois resultados positivos nas primeiras rodadas da competição sob o comando de Elton Macaé. A equipe derrotou o Pouso Alegre e o Costa Rica-MS. Do outro lado, o Netuno, assim como o time da casa, conquistou duas vitórias nos jogos iniciais, contra Patrocinense e Maringá.