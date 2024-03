Onde assistir a Inglaterra x Bélgica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Seleções entram em campo nesta terça-feira (26), no Estádio de Wembley; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em amistoso internacional, Inglaterra e Bélgica se enfrentam na tarde desta terça-feira (26), às 16h45 (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada (veja a programação completa).

Após a derrota para o Brasil por 1 a 0, a Inglaterra busca a recuperação vai para o segundo amistoso em preparação para a Eurocopa. Para o confronto, o técnico Soutgate não poderá contar com Walker, que se machucou contra seleção brasileira.

Do outro lado, a Bélgica, também classificada para a Euro 2024, empatou sem gols com a Irlanda. Kevin de Bruyne foi preservado e não foi convocado para os dois amistosos. Nas Eliminatórias da Euro, terminou na liderança do Grupo F, com 20 pontos. Foram seis vitórias e dois empates.

