Onde assistir a Iguatu x Anápolis ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Série D 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (31), no Morenão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Iguatu e Anápolis se enfrentam neste sábado (31), às 16h (horário de Brasília), no estádio Morenão, pelo jogo de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A terá transmissão ao vivo do (clique para ver a programação completa).

Após empatarem por 1 a 1 no jogo de ida, quem vencer o duelo garante a vaga na Série C de 2025. Caso haja um novo empate, as equipes decidirão a classificação nas penalidades. Clique aqui e confira as informações sobre a Série D.