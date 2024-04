Onde assistir a Grêmio x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campenato Gaúcho

Equipes se enfrentam neste sábado (6), em Porto Alegre; confira a transmissão e outras informações do jogo

Quem vai ficar com a taça? Grêmio e Juventude se enfrentam na tarde deste sábado (6), às 16h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pelo jogo de volta do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo da RBS TV na TV aberta, do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

De olho na conquista inédita do heptacampeonato estadual, o Grêmio tem praticamente todos os jogadores disponíveis para o duelo. O técnico Renato Portaluppi deu descanso para os seus titulares no meio da semana, na estreia da Copa Libertadores, e já avisou que vai com força total em busca do campeonato. A única ausência do Tricolor é Carballo, que se recupera de um problema no púbis.

Já o Juventude quer colocar fim à sequência do rival, além de voltar a conquistar o estadual após 26 anos (a primeira e única vez foi em 1998). Mandaca, recuperado de lesão, volta ao alviverde. Por outro lado, Edson Carioca é dúvida para Roger Machado.

Em 133 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 69 vitórias, contra 23 do Juventude, além de 42 empates.