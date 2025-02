Onde assistir a Goiás x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Goiano 2025

Equipes entram em campo neste domingo (09), pela 8ª rodada da primeira fase; veja como acompanhar na TV

Pelo Clássico do Equilíbrio, Goiás e Atlético-GO se enfrentam na tarde deste domingo (09), às 16h (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela oitava rodada do Campeonato Goiano de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil Central, na TV aberta, apenas para o estado (veja a programação completa aqui).

Na tabela, o Goiás ocupa a terceira posição com 10 pontos, mas tem um jogo a menos em relação aos adversários da sétima rodada. Anápolis e Vila Nova lideram a competição. Já o Dragão também soma 10 pontos, mas está na quinta posição.

O Campeonato Goiano 2025 funciona assim: na primeira fase, os 12 times jogam entre si em turno único. Os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados. As fases eliminatórias (quartas, semifinais e final) acontecem em jogos de ida e volta. Empates no placar agregado levam a disputa para os pênaltis. O time com melhor campanha geral tem a vantagem de jogar a partida de volta em casa.

O clássico entre Goiás e Atlético já foi disputado 314 vezes, com 122 vitórias do Goiás, 108 vitórias do Atlético-GO e 84 empates. O Goiás marcou 415 gols, enquanto o Atlético-GO balançou as redes 382 vezes. A maior goleada registrada foi um 6 a 0 do Atlético-GO sobre o Goiás em um amistoso realizado em 14 de março de 1954. O maior público aconteceu em um empate por 1 a 1 entre as equipes, em uma rodada dupla no dia 4 de julho de 1976, com 48.761 torcedores presentes. O primeiro confronto ocorreu em 8 de agosto de 1943, pelo Citadino de 1943, com vitória do Atlético por 5 a 2, resultado que também marcou a primeira partida oficial entre os clubes. O duelo mais recente terminou em um empate sem gols, no Campeonato Goiano de 2024, disputado em 21 de janeiro.